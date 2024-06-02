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В стране и мире

Россиянин укусил за ухо клиента фастфуда в ожидании заказа

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Житель Стерлитамака укусил за ухо клиента фастфуда, пока стоял в очереди за заказом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Мужчина с двумя банками в задних карманах разозлился из-за слишком долгого, по его мнению, ожидания заказа. Один из посетителей сделал замечание возмутителю спокойствия, после чего получил пощечину.

Началась драка, в ходе которой дебошир бросил оппонента через бедро и укусил за ухо. Успокоить клиента смогли прибывшие на место полицейские.

Ранее священник из США укусил женщину за руку во время воскресной службы. Мужчина пытался «засунуть» ей в рот облатку после того, как расстроился из-за невыполненных условий для причастия.

Прихожанка заявила, что он схватил ее и укусил за руку, когда она пыталась взять облатку из его рук.

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Источник — lenta.ru
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