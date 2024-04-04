Губернатора одного из российских регионов ударили ножом после встречи с жителями

04.04.2024 | 23:43

Неизвестный мужчина напал с ножом на Андрея Чибиса после встречи с жителями в ДК «Строитель» в городе Апатиты.

Глава Мурманской области получил ранение в живот, но смог самостоятельно добраться до автомобиля.

В настоящий момент Чибис находится в операционной в городе Кировске, располагающемся в 17 километрах от Апатитов. Медики оказывают помощь губернатору.

По данным пресс-службы региона, нападавший был задержан на месте. Правоохранительные органы работают со злоумышленником. Предположительно, это 42-летний житель города Апатиты.

Андрей Чибис стал временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области в 2019 году. В сентябре того же года он победил на выборах главы региона, набрав 62 процента голосов.

С 2013 по 2019 год Чибис занимал пост замминистра строительства и ЖКХ, с 2014 по 2019 год был главным государственным жилищным инспектором РФ. Андрею Чибису 45 лет.