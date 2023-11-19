Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

19.11.2023 | 12:26

Крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России hh.ru проанализировала данные о доходах представителей популярных рабочих профессий и назвала самые высокооплачиваемые специальности. О результатах исследования сообщают «Известия».

Выяснилось, что самый высокий доход у водителей такси, они получают до 105 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказались курьеры с ежемесячным доходом около 91-94 тысяч рублей. Замкнули тройку лидеров торговые представители. Их доход варьируется от 65 до 74 тысяч рублей в месяц.

Исследование показало, что ежемесячные доходы официантов находятся в рамках 35-60 тысяч рублей, разнорабочих - 52-57 тысяч рублей, работников склада - 46-56 тысяч рублей, продавцов/кассиров - 34-43 тысячи рублей, охранников - 30-41 тысяча рублей.

«Высокий уровень дохода водителей такси и курьеров связан в том числе с высокой востребованностью в специалистах этого профиля - водители, в частности, вошли в тройку самых востребованных профессий по итогам последних двух лет», - объяснила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Ранее сервис SuperJob представил рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений на российском рынке труда. В ноябре в этот список вошли вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.