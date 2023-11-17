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В стране и мире

В обрушившихся подъездах дома в Астрахани нашли подозрительные мешки

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В обрушившихся подъездах дома на Привокзальной площади в Астрахани нашли подозрительные мешки со строительным мусором, с кирпичом и гипсолитовыми плитами. Их передали на изучение следователям. Об этом рассказал мэр города Олег Полумордвинов губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину, передает телеканал «Звезда».

По одной из версий, ЧП произошло из-за того, что кто-то во время ремонта снес стену. Издание допустило, что обнаруженные на месте завалов мешки были связаны с этими работами.

До этого в региональном управлении МЧС России объявили, что под завалами нет людей.

В пятиэтажке в Астрахани оказалось уничтожено 20 квартир в третьем и четвертом подъездах, лицевая сторона дома не обрушилась. В результате ЧП не удалось спасти 84-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина не успела спуститься с пятого этажа.

В МЧС уточнили, что жильцов дома в сопровождении спасателей 17 ноября будут запускать в квартиры, чтобы те могли забрать необходимые вещи и животных, оставшихся в уцелевших квартирах.

О том, что в Астрахани произошло обрушение части пятиэтажного дома, сообщили вечером 16 ноября.

Тогда губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин предположил, что основание пятиэтажки могло подмыть канализационными водами, после чего здание частично рухнуло.

Источник фото - Telegram-канал Игоря Бабушкина.

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Источник — lenta.ru
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