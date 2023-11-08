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В стране и мире

В России заявили о решении Путина по мобилизованным

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Президент России Владимир Путин принял решение об участии мобилизованных до конца проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

«Теперь все равны. Все воюют до конца СВО. Меня очень многие семьи просят прокомментировать эту ситуацию. А что комментировать? Я задавал этот вопрос (демобилизация и по возможности замена воюющих частей с отправкой их в пункты постоянной дислокации) президенту России на последней его встрече с репортерами. Верховный Главнокомандующий ответил, что решение принято об участии мобилизованных до конца проведения СВО», — рассказал Сладков.

По его словам, многим родственникам мобилизованных тяжело «смириться с такой реальностью». Однако, отметил он, власти и полиция относятся с вниманием к тем, кто стремится напомнить о судьбе мобилизованных, «никто не разгоняет» организованные ими мероприятия. «Но заноза, мол, одних призвали и держат, а другие такие же дома, на смену не идут, — она остается», — добавил военкор.

Сладков уточнил, что также участие в спецоперации до ее окончания принимают добровольно заключившие контракт с Минобороны, добровольцы из «Редут» и мест лишения свободы.

В сентябре председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что призванные в рамках частичной мобилизации в России покинут зону боевых действий только после завершения СВО. «Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», — объяснил он, указав, что в срок отпуска не входит время, потраченное на дорогу.

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Источник — lenta.ru
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