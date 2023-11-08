ЕР и «Защитники Отечества» будут контролировать обеспечение протезами участников СВО

08.11.2023 | 13:47

Секретарь генсовета «Единой России», глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева обсудили вопросы взаимодействия, сообщает ER.ru.

«В частности, сегодня мы работаем над тем, чтобы военнослужащим предоставлялся бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. Уверен, наши совместные усилия придадут импульс законодательной работе», - пояснил Андрей Турчак.

Как сообщил представитель рабочей группы по СВО, первый замруководителя думской фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин, отдельного внимания фонда требуют законопроекты о госстраховании добровольцев, сохранении мест на госслужбе для мобилизованных и контрактников, жилищных выплатах семьям погибших участников спецоперации.

«Речь идет о сотрудниках МВД, ФСИН и службы судебных приставов. Законопроект прошел первое чтение, и теперь мы ждем поправок от правительства. По госстрахованию добровольцев на первое чтение мы еще не вышли, хотя одобрение комитета уже есть», - отметил он.

Андрей Турчак добавил, что группа по СВО также работает над вопросами реабилитации и протезирования.

«С последним пока еще много трудностей, зачастую их приходится решать в ручном режиме, начиная от разработки и лицензирования протезов и заканчивая абилитацией. Этим вопросом сейчас занимается чуть ли не 20 разных структур, но нет «бесшовности» этого процесса, которая позволила бы без бюрократии производить и обеспечивать ребят необходимыми средствами реабилитации и отслеживать это на всех этапах, начиная с постановки госзадания», - констатировал секретарь генсовета.

По словам Анны Цивилевой, услуги по реабилитации, абилитации, протезированию должны стать взаимосвязанными.

«При протезировании стоит учитывать индивидуальные особенности, должны присутствовать обязательные элементы медицинской реабилитации. Считаю важным, чтобы перечень и объем медицинской помощи при протезировании был нормативно закреплен в стандартах, которые сегодня нуждаются в разработке», - подчеркнула она.

Рабочая группа по вопросам СВО была создана по распоряжению Президента РФ. В нее вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» был подписан Президентом РФ 3 апреля 2023 года. Филиалы фонда открылись во всех регионах 30 и 31 мая, приступили к работе 1 июня. Наблюдательный совет фонда возглавил первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. Андрей Турчак входит в состав совета и возглавляет в нем рабочую группу по законотворчеству.