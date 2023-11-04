Россиянина с насквозь проткнутой вилами головой спасли

04.11.2023 | 11:41

Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска спасли мужчину, голову которого насквозь проткнули вилы.

Об этом сообщает группа «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».

Сотрудники распилили и разъединили зубья вил, а после окончания операции передали мужчину хирургам для дальнейших работ. Каким образом вилы проткнули голову 52-летнего мужчины, не уточняется.

Инцидент произошел 2 ноября. В группе указано, что совместные работы спасателей с хирургами проводились в 20:00-20:28 по местному времени.

Спасатели МАСС Новосибирска не первый раз помогают россиянам, оказавшимся в трудной ситуации. Ранее они спасли мужчину, который застрял в мусоропроводе, пытаясь достать случайно выброшенный паспорт. В общей сложности спасательная операция длилась меньше 20 минут. В результате инцидента мужчина не пострадал.