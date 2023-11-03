Сетевое издание|18+|Пятница|3 ноя 2023|19:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+8oC
+9oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Стала известна цель возвращения Аллы Пугачевой в Россию

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Эстрадная певица Алла Пугачева вернулась в Россию с целью составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с ее детьми. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что Пугачева завещала все свое имущество младшим наследникам. Но юридически владельцем недвижимости в подмосковной деревне Грязь является ее муж, шоумен и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Предварительно, знаменитости необходимо решить некоторые вопросы с нотариусом.

В окружении Пугачевой также стало известно, что в ходе текущего визита 74-летняя артистка может попытаться помочь супругу решить вопрос со снятием статуса иностранного агента.

Накануне сообщалось о возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Исполнительница въехала на территорию страны вечером в четверг, 2 ноября, через пограничный переход в Псковской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте