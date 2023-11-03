Стала известна цель возвращения Аллы Пугачевой в Россию

03.11.2023 | 17:21

Эстрадная певица Алла Пугачева вернулась в Россию с целью составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с ее детьми. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что Пугачева завещала все свое имущество младшим наследникам. Но юридически владельцем недвижимости в подмосковной деревне Грязь является ее муж, шоумен и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Предварительно, знаменитости необходимо решить некоторые вопросы с нотариусом.

В окружении Пугачевой также стало известно, что в ходе текущего визита 74-летняя артистка может попытаться помочь супругу решить вопрос со снятием статуса иностранного агента.

Накануне сообщалось о возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Исполнительница въехала на территорию страны вечером в четверг, 2 ноября, через пограничный переход в Псковской области.