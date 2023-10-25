В российской школе произошел взрыв

25.10.2023 | 10:08

Школу в Томске эвакуировали после взрыва, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным издания, маломощный взрыв в российской школе произошел в рюкзаке одного из учеников. Взорвавшимся предметом оказался аккумулятор вейпа.

Учителя оперативно вызвали сотрудников Росгвардии и вывели всех учеников на улицу. В результате взрыва никто не пострадал, о возгорании после взрыва не сообщается.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в российском городе двухлетний ребенок покурил вейп и попал в реанимацию.