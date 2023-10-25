В российской школе произошел взрыв

Школу в Томске эвакуировали после взрыва, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
По данным издания, маломощный взрыв в российской школе произошел в рюкзаке одного из учеников. Взорвавшимся предметом оказался аккумулятор вейпа.
Учителя оперативно вызвали сотрудников Росгвардии и вывели всех учеников на улицу. В результате взрыва никто не пострадал, о возгорании после взрыва не сообщается.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в российском городе двухлетний ребенок покурил вейп и попал в реанимацию.
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