В ЕР подвели итоги работы в новых регионах России за год

29.09.2023 | 10:46

Как сообщает сайт ER.ru, 30 сентября наша страна впервые отмечает День воссоединения новых регионов с Российской Федерацией. Год назад жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей на референдумах приняли решение о присоединении к России.

«Жители наших новых регионов всегда ассоциировали себя с Россией. И тот факт, что они с готовностью и желанием голосовали на референдуме, говорит, что они ждали восстановления исторической справедливости. Они чувствовали и чувствуют каждый день поддержку нашей большой страны, видят, как возвращается мирная жизнь, сами в этом участвуют», - рассказал руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

По его словам, партия продолжает помогать жителям: доставляет продукты, стройматериалы, лекарства, оказывает адресную помощь, организует мероприятия для детей. По итогам первых выборов в новых регионах она получила квалифицированное большинство.

«Этот результат накладывает на нас большую ответственность за решение всех вопросов восстановления экономики, социальной поддержки людей. И мы уже занимаемся этим: по народной программе и при поддержке регионов-шефов строятся и ремонтируются школы, больницы, дороги, дома, детские площадки», - перечислил Александр Сидякин.

Командир батальона «Спарта», председатель Народного совета ДНР Артем Жога уверен, что воссоединение с Россией дало людям возможность осуществить мечту о возвращении домой и получить заботу со стороны государства.

«Это мечта, к которой люди шли долгие 9 лет. Это была и моя личная мечта - вступить в ряды российского общества, быть полноправным гражданином РФ, иметь право голоса, право на человеческое существование без ущемления», - сказал он.

Его позицию разделяет и председатель Херсонской областной думы, ректор Херсонского государственного педагогического университета Татьяна Томилина. Она открыто выступала за Россию при украинской власти, несколько раз лишалась из-за этого работы, а в 2022 году стала жертвой покушения - неизвестные взорвали самодельную бомбу в подъезде ее дома. В результате погиб студент - помощник Татьяны Томилиной, а она сама попала в реанимацию и перенесла несколько операций.

«30 сентября для меня - самый главный праздник! Я дожила до того момента, когда вернулась домой. Россия для меня - это все!» - подчеркнула Татьяна Томилина.

«Единая Россия» продолжит работу по интеграции новых регионов. «Мы будем расширять наши общественные и молодежные проекты, развивать социальные инициативы. Реализовывать те планы, которые уже есть и за которые мы отвечаем перед людьми. И, конечно, вместе будем добиваться нашей большой победы», - пообещал Александр Сидякин.