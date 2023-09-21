Сетевое издание|18+|Четверг|21 сен 2023|18:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Назван срок начала ограничений на вывоз топлива из России

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Ограничения на вывоз из России бензина и дизельного топлива будут действовать с 21 сентября. Срок начала действия запрета прописан в постановлении правительства.

Запрет не коснется поставок бензина по межправительственным соглашениям и в рамках гуманитарной помощи. Кроме того, ограничения не затронут транзит топлива для армии и для обеспечения деятельности Байконура и Шпицбергена, а также транспортировка бензина физлицами для личного пользования и поставок в Южную Осетию и Абхазию.

Причиной введения ограничений называют необходимость стабилизации цен на внутреннем рынке. Сроки его действия и условия не уточняют, при этом в правительстве полагают, что эти меры помогут насытить топливом внутренний рынок.

Ранее власти увеличили нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу и организовали ежедневный мониторинг закупок для нужд сельхозпроизводителей с корректировкой объемов. Кроме того, стало известно о возможном увеличении заградительных пошлин на экспорт топлива до 250 долларов за тонну.

Первый замминистра энергетики России Павел Сорокин сообщил о подготовке радикальных мер по прекращению вывоза бензина из страны. Правительство намерено не только решить проблему серого экспорта топлива, но и не допустить его дефицита в будущем.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте