В России начали производить корейскую водку

19.09.2023 | 16:23

Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» (бренды водки Bionica, «Чарочка» и выпускаемая по контракту «Хорта») начал производить корейский алкогольный напиток соджу. Об этом со ссылкой на представителей компании пишет «Коммерсантъ».

Традиционный алкоголь, считающийся корейской достопримечательностью и похожий на водку, изготавливается в основном из сладкого картофеля или из зерна. В России напиток под брендом Stun крепостью 13 градусов будет выпускаться с пятью фруктовыми вкусами. Ожидаемая цена в розничных магазинах составит около 200 рублей за бутылку 0,375 литра. По словам владельца калужского предприятия Павла Победкина, рецептуру российского соджу создавали и адаптировали для местного рынка технологи из Южной Кореи.

После запуска производства компания рассчитывает выйти на продажи 50 тысяч декалитров в месяц уже в этом году, а в следующем - начать экспорт в Китай и Корею. При этом объем продаж соджу из Кореи в России «Кристалл» оценивает примерно в 60 тысяч декалитров в год. Самый популярный в мире бренд в этой категории - Jinro, его продажи в мире в прошлом году составили около 90 миллионов декалитров. По данным «Ъ», в онлайн-магазине «Перекрестка» стоимость бутылки 0,36 литра Jinro крепостью 13 процентов - 499 рублей со скидкой 16 процентов.

Директор по развитию основного портфеля «Алкогольная Сибирская Группа» (АСГ, водка «Белая березка», «Пять озер», «Хаски», настойки «Сиббиттер») Наталья Неворотова заявила, что компания также разрабатывает рецептуру соджу с тремя различными вкусами, начало продаж запланировано на конец этого года. По прогнозам АСГ, спрос на этот напиток в России будет расти на фоне роста интереса к азиатской культуре.

При этом соджу соответствует тренду на алкогольные напитки, которые можно использовать для изготовления коктейлей, считает директор по маркетингу «Алвиса» (коньяк «Старейшина», «Киновский») Светлана Ярцева. Однако в Ladoga (водка «Царская», джин Barrister) отметили, что российский потребитель готов пробовать новое, но с неохотой перейдет на напитки со сниженным содержанием алкоголя.

На данный момент самой быстрорастущей алкогольной категорией в России является джин. По данным NielsenIQ, за первые семь месяцев 2023 года его продажи в годовом выражении выросли на 29,5 процента в объеме и на 24,2 процента в деньгах. За тот же период продажи вермутов в натуральном выражении увеличились на 22,5 процента, аперитивов - на 15,1 процента.

По словам руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, всплеск популярности джина отечественного производства показывает готовность рынка для выхода новых категорий, в том числе соджу. Этот напиток мог бы стать популярным у потребителей слабоалкогольных коктейлей, предположил директор ЦИФРРА Вадим Дробиз.

В ноябре 2022 года КЛВЗ «Кристалл» вывел на рынок новые бренды биттеров — Alter Heiler и Konig Heiler, позиционируя их как замену Jagermeister, производитель которого ушел из России. В этом году немецкая компания Mast-Jagermeister обратилась в суд с заявлением о защите своих прав, называя такую продукцию контрафактом. «Кристалл» подал заявление в ФАС, указав причиной конфликта недобросовестную конкуренцию со стороны Mast-Jagermeister, которая давит на производителя и ретейлеров.