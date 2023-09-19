В Госдуме рассказали об особенностях осеннего призыва

19.09.2023 | 16:27

Осенняя призывная кампания начнется 1 октября и завершится 31 декабря 2023 года, количественно призыв будет такой же, как прошедшей весной. Отправка срочников в зону украинского конфликта не планируется. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Особых изменений в осеннем призыве не будет. Количественно призыв будет приблизительно такой же, как и весной. Хочу также обратить внимание на то, что отправлять срочников в зону СВО не будут. Защита родины - священная обязанность каждого гражданина, особенно мужчины. Подчеркиваю: ни одного срочника в зону СВО не отправят», - сказал Швыткин.

Он также напомнил, что призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет, повышение призывного возраста не коснется нынешних срочников.

«Это последний раз, когда будут призывать мужчин до 27 лет. Закон о повышении призывного возраста их не коснется», - заключил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет. Соответствующий документ, который вносит изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», опубликован на интернет-портале правовой информации.