Россиянам рассказали о праве не выходить на работу и сохранить при этом зарплату. Когда это возможно?

08.10.2025 | 12:13

В России у сотрудника есть право не выходить на работу, если заработная плата не выплачивается больше 15 дней. При этом средняя зарплата сохраняется.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина объяснила, что для этого необходимо предварительно письменно уведомить руководство о том, что сотрудник приостановит деятельность до погашения задолженности.

После получения от работодателя уведомления о том, что зарплату выплатят в день его возвращения, сотрудник обязан выйти на работу.

Исключения из правила составляют госслужащие

Однако из этого правила есть исключения. «Например, в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении», - объяснила Санина.

Кроме того, самовольно уйти с работы не могут госслужащие, сотрудники органов, работники, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения, обслуживающие особо опасные виды производств, оборудования и так далее.

«В этом случае порядок выплат при задержках заработной платы определяется индивидуально», - заключила эксперт.

ТК не обязывает платить 13-ю зарплату

В то же время Санина напомнила, что Трудовой кодекс (ТК) не обязывает работодателя выплачивать 13-ю зарплату.

Практика премирования призвана поощрять работников, которые смогли добиться высоких результатов. Такой работник не должен иметь дисциплинарных взысканий. В то же время временному персоналу, стажерам и фрилансерам обычно такие премии не полагаются.

При этом в ряде компаний используют другие методы мотивации и поощрения сотрудников. «Если работодатель не планирует выплачивать 13-ю зарплату своим сотрудникам, это не всегда означает, что он никак не поощрит коллектив материально или иным образом», - отметила Санина.

В некоторых случаях работающих россиян могут оставить без выплаты премий. Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский уточнил, что это возможно в нескольких случаях.

Так, чаще всего премий лишают за невыполнение планов и норм, опоздания, прогулы, а также если работник причинил компании материальный вред, нарушил технологические инструкции или правила охраны труда.