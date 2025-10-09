Сетевое издание|18+|Четверг|9 окт 2025|14:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россиянам назвали способ превратить 28 дней отпуска в два месяца

Печать
Telegram

В 2026 году у россиян будет возможность использовать 28 дней отпуска так, чтобы отдых длился почти два месяца. Способ продлить свободное время назвал руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий в интервью RT.

По его словам, для этого лучше брать короткие отпуска и отгулы в периоды праздников.

Лучшими для продления отдыха месяцами будут январь (с 12-го по 16-е число, итого 18 дней отдыха подряд), февраль (с 24-го по 27-е, 9 дней подряд), март (с 10-го по 13-е, 7 дней), май (с 4-го по 8-е, 11 дней), июнь (с 8-го по 11-е, 9 дней), ноябрь (3, 5 и 6 числа, 6 дней) и декабрь (с 28-го по 30-е). Получится израсходовать все 28 дней отпуска, однако отдых будет длиться намного дольше, подчеркнул он.

«Праздники и переносы дадут небольшие периоды для досуга, а несколько дополнительных дней позволят превратить их в полноценные каникулы. Схема сделает год более ритмичным, а отдых - разнообразным», - сказал эксперт.

Ранее стало известно, что в Минтруде готовы рассмотреть инициативу о введении в России оплачиваемого отпуска длиной 35 дней. «Нужно посмотреть все аспекты, которые содержатся в этой инициативе», - сказал глава ведомства Антон Котяков.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети