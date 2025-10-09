Россиянам назвали способ превратить 28 дней отпуска в два месяца

09.10.2025 | 12:19

В 2026 году у россиян будет возможность использовать 28 дней отпуска так, чтобы отдых длился почти два месяца. Способ продлить свободное время назвал руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий в интервью RT.

По его словам, для этого лучше брать короткие отпуска и отгулы в периоды праздников.

Лучшими для продления отдыха месяцами будут январь (с 12-го по 16-е число, итого 18 дней отдыха подряд), февраль (с 24-го по 27-е, 9 дней подряд), март (с 10-го по 13-е, 7 дней), май (с 4-го по 8-е, 11 дней), июнь (с 8-го по 11-е, 9 дней), ноябрь (3, 5 и 6 числа, 6 дней) и декабрь (с 28-го по 30-е). Получится израсходовать все 28 дней отпуска, однако отдых будет длиться намного дольше, подчеркнул он.

«Праздники и переносы дадут небольшие периоды для досуга, а несколько дополнительных дней позволят превратить их в полноценные каникулы. Схема сделает год более ритмичным, а отдых - разнообразным», - сказал эксперт.

Ранее стало известно, что в Минтруде готовы рассмотреть инициативу о введении в России оплачиваемого отпуска длиной 35 дней. «Нужно посмотреть все аспекты, которые содержатся в этой инициативе», - сказал глава ведомства Антон Котяков.