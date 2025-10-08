В стране и мире

Россиянам раскрыли способы преодолеть «аппетитный кризис» осенью

Печать
Telegram

Сокращение светового дня осенью влияет не только на настроение, но и на выработку гормонов, из-за чего появляется повышенная тяга к сладким и калорийным продуктам, рассказала кандидат медицинских наук, психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. Способы, которые помогут справиться с этой проблемой, она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

«Преодолеть осенний "аппетитный кризис" помогут регулярные и сбалансированные перекусы: орехи, фрукты, йогурт, продукты с белком и клетчаткой. Световая терапия утром или прогулки на свежем воздухе в течение 20-30 минут стимулируют выработку серотонина и уменьшают желание съесть лишнее», - рассказала врач.

Не менее эффективен, по ее словам, и подход, включающий осознанное питание и замещение привычки. Вместо сладкого вечером она рекомендовала пить травяной чай, есть орехи или йогурт с ягодами. Также снизить количество съедаемого на 20–30 процентов позволит медленный прием пищи без использования гаджетов. Еще один лайфхак, предложенный Крашкиной, — вести дневник настроения, в котором нужно фиксировать свои эмоции и время приемов пищи. Это поможет лучше понять свои триггеры переедания.

Врач также посоветовала практиковать ритуалы «малых удовольствий». Их суть заключается в том, что человек награждает себя за соблюдение плана питания, к примеру, вкусным чаем или одной конфетой.

Ранее диетолог Лара Джусти назвала неочевидные продукты для профилактики простуды. В этом, по ее мнению, помогут скумбрия, грибы и капуста, которые снабжают организм витаминами, улучшающими работу иммунитета.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети