Ремонту китайских машин в России предсказали двукратное подорожание

08.10.2025 | 15:18

К концу 2025-го ремонт китайских машин в России подорожает в два раза. Об этом со ссылкой на профильных экспертов сообщает Shot.

Цены будут расти из-за повышения утильсбора - нелокализованные в России автомобили станут дороже на миллионы рублей, что сделает нерентабельным их ввоз и продажу. Некоторые бренды могут покинуть российский рынок, в результате чего исчезнут склады для гарантийного обслуживания и детали для «китайцев» придется искать и привозить индивидуально.

«Простые расходники подорожают на 20 процентов, а кузовные детали станут дефицитом, из-за чего их цена и может удвоиться», - предсказал вице-президент НАС Антон Шапарин.

Наиболее вероятно подорожание затронет те автомобили, которые ввозили в частном порядке или продавали в небольших объемах: Zeekr, BYD, Avatr, Denza, Ora, Oting, Xiaomi, VGV, Rox.

По данным «Автостата», за первую половину 2025-го в России насчитывалось 2,65 миллиона легковых автомобилей китайских брендов. Доля «китайцев» в РФ составляет около 6 процентов от общего количества зарегистрированных в стране легковушек. Таким образом, китайским оказался каждый 17-й автомобиль. К началу 2026 года их окажется больше, чем машин французских и американских марок, число которых эксперты оценили в 2,7 и 3,18 миллиона единиц соответственно.