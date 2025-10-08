В стране и мире

Некоторые долги в России разрешат взыскивать без суда

В России с 1 ноября 2025 года изменят порядок взыскания долгов с физических лиц. Об этом предупредил генеральный директор Европейской юридической службы (ЕЮС) Андрей Голощапов. Его процитировало агентство «Прайм».

Речь идет о долгах по нотариальным сделкам, а также тем, которые включаются в налоговую декларацию - 3 НДФЛ, транспортном, имущественном налогах. Процедура и взыскания будет упрощена.

Если долг считается бесспорным (ни факт его существования, ни сумма не вызывает сомнений), налоговый орган направляет россиянину требование об оплате. Если после этого долг окажется не погашен, то налоговая в течение шести месяцев примет решение о его взыскании, а приставы приступят к исполнительному производству.

Юрист уточнил, что долг будут списывать с банковских счетов, электронных кошельков, вкладов в драгметаллах и цифровых рублях, а также за счет имущества: автомобиля, квартиры, земельного участка.

Ранее россиянам посоветовали внимательнее контролировать начисления налогов в личном кабинете налогоплательщика.

Источник — lenta.ru
