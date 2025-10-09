Сетевое издание|18+|Четверг|9 окт 2025|14:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

В России назвали условие введения обязательной отработки в школах для выпускников педвузов

Печать
Telegram

В педагогических вузах в будущем могут ввести обязательные целевые договоры для студентов-бюджетников аналогично проекту по студентам-медикам. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Также депутат назвала условие введения обязательной отработки в школах для выпускников педвузов.

«Сегодня заработная плата врачей составляет в среднем 200 процентов от средней заработной платы в регионах, в то время как учителей мы до этого уровня еще не смогли подтянуть. У них 100 процентов от средней заработной платы по региону», — рассказала Бессараб.

При этом она отметила, что в педагогической отрасли есть определенные социальные гарантии, льготы, которые сегодня сподвигают выпускников школ идти в профильные вузы.

«Я думаю, что мы придем к обязательным отработкам, но для такого решения нам нужно сначала значительно поднять заработную плату учителей», - заключила депутат.

Ранее стало известно, что Госдума в первом чтении одобрила законопроект об обязательном целевом обучении студентов-бюджетников медицинских вузов и последующей отработке в клиниках для выпускников.

Если медицинская организация не сможет предоставить студенту работу, сама расторгнет договор или откажется его заключать, тогда ее обяжут выплатить компенсацию за первый год обучения и штраф в двойном размере от этой суммы. Штрафы ожидают и самих студентов, если они не отработают положенный срок или самовольно расторгнут договор.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети