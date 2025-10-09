В России назвали условие введения обязательной отработки в школах для выпускников педвузов

09.10.2025 | 13:29

В педагогических вузах в будущем могут ввести обязательные целевые договоры для студентов-бюджетников аналогично проекту по студентам-медикам. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Также депутат назвала условие введения обязательной отработки в школах для выпускников педвузов.

«Сегодня заработная плата врачей составляет в среднем 200 процентов от средней заработной платы в регионах, в то время как учителей мы до этого уровня еще не смогли подтянуть. У них 100 процентов от средней заработной платы по региону», — рассказала Бессараб.

При этом она отметила, что в педагогической отрасли есть определенные социальные гарантии, льготы, которые сегодня сподвигают выпускников школ идти в профильные вузы.

«Я думаю, что мы придем к обязательным отработкам, но для такого решения нам нужно сначала значительно поднять заработную плату учителей», - заключила депутат.

Ранее стало известно, что Госдума в первом чтении одобрила законопроект об обязательном целевом обучении студентов-бюджетников медицинских вузов и последующей отработке в клиниках для выпускников.

Если медицинская организация не сможет предоставить студенту работу, сама расторгнет договор или откажется его заключать, тогда ее обяжут выплатить компенсацию за первый год обучения и штраф в двойном размере от этой суммы. Штрафы ожидают и самих студентов, если они не отработают положенный срок или самовольно расторгнут договор.