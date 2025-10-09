Россиян предупредили о случаях отъема купленного жилья

09.10.2025 | 13:27

Жилье, купленное на вторичном рынке, могут забрать, если сделку признают недействительной по судебному решению. Об этом агентству «Прайм» рассказал российский юрист Иван Смирнов.

Так, при оказании насилия, угроз или заблуждения, признании недееспособным сделка может быть отменена. Кроме того, одна из причин расторжения договора - нарушение порядка регистрации в Росреестре и прав третьих лиц, в том числе несовершеннолетних.

Специалисты рекомендуют россиянам общаться с собственником недвижимости лично. Необходимо спросить, почему человек решил продать жилье, где планирует жить, куда планирует тратить деньги. Если собеседник не дает внятных ответов, а его речь спутана, то это может говорить о том, что продавец находится в измененном состоянии сознания и впоследствии сможет это юридически доказать.

Сомнения у потенциального покупателя должны возникать из-за частой смены собственников, слишком низкой цены в сравнении с рыночном стоимостью, пояснил Смирнов. Однако существуют риски, которых избежать почти невозможно. К примеру, банкротство продавца в будущем. Поэтому нельзя соглашаться на предложение занизить стоимость квартиры в договоре, отметил эксперт.

Ранее юрист Яна Бондаренко рассказала, что отсутствие документов у продавца квартиры должно насторожить. При заключении сделки лучше обратиться к юристам, чтобы документально проверить чистоту договора.