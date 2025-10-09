В России родителям учеников пришлось собирать деньги на зарплату учителям

09.10.2025 | 12:16

В Нижнекамске родители учеников оказались вынуждены собирать деньги на зарплату учителям одной из школ. Об этом сообщает ТВЦ в Telegram.

По его данным, без средств осталась муниципальная школа, после чего педагогов попросили написать заявления об увольнении. При этом учителя продолжали работать, а написанные ими заявления в управлении образования якобы назвали формальными.

При этом уроки в школе не прекращались.

Директор школы Павел Шмаков заявил, что он лично передал 70 тысяч рублей на зарплаты учителям. Остальную часть суммы перечислили родители - они внесли от 2 до 5 тысяч рублей. Таким образом было собрано 180 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге учителя захотели уволиться из элитной школы после скандала, связанного с преступлением против сексуальной неприкосновенности ученика. Над ним надругались в туалете.