Диетолог предупредила о вредных для школьников завтраках

12.09.2023 | 17:55

Из-за неправильного завтрака с утра ребенок будет быстро терять энергию в школе, предупредила диетолог Елена Соломатина. О вредных для школьников завтраках она рассказала в беседе с NEWS.ru.

Родителям, по мнению Соломатиной, не следует готовить школьникам на завтрак растворимые каши, бутерброды, сладкий чай или какао.

Из-за большого количества сахара ребенок просыпается быстро и становится бодрым, однако на занятиях бодрость исчезает. Уже к концу первого урока после такого завтрака школьник начинает терять энергию и засыпать.

«А все потому, что от сладкого и булочек подскакивает уровень глюкозы в крови, а потом происходит обратная реакция. Резервы организма исчерпались, выработалось много инсулина», — объяснила диетолог.

Ранее педиатр Ольга Татаркина рассказала о распространенных среди школьников болезнях. Педиатр обратила внимание, что большая часть школьной жизни детей протекает в статичных позах, из-за чего у них повышается риск развития заболеваний позвоночника и суставов.