Ипотеку под два процента запустили в одном российском регионе

08.09.2023 | 15:53

Льготную ипотеку со ставкой два процента годовых запустили для жителей Республики Тыва. Она будет выдаваться на условиях, аналогичных Дальневосточной ипотеке, сообщает пресс-служба института развития «Дом.рф».

Такой кредит можно взять для приобретения жилья на первичном рынке, программой может воспользоваться любой совершеннолетний гражданин России. Максимальный размер займа — шесть миллионов рублей, а предельный срок кредитования — 242 месяца. Первоначальный взнос должен достигать 15 процентов от суммы, при этом можно использовать средства материнского капитала, уточнили в «Дом.рф».

«Новая льготная ипотечная программа в Тыве станет не только драйвером для развития жилищного строительства региона, но и эффективным инструментом поддержки граждан в улучшении жилищных условий. Так, уже в 2023 году в рамках программы планируется выдать более 800 льготных ипотечных кредитов», — отметил заместитель гендиректора госкомпании Алексей Ниденс.

До июля 2024 года планируют выдать льготные кредиты на общую сумму более 11 млрд рублей. В программе участвуют три банка — Сбербанк, ПСБ и Росбанк.

«Мы рассчитываем не только на социальный эффект, когда по ставке в два процента ипотека станет доступна для многих, но и на эффект экономический. Повышение доступности жилья расшевелит рынок недвижимости, тем самым дав стимул больше строить в регионе. А это новые рабочие места и здоровая конкуренция между инвесторами», — подчеркнул глава Тывы Владислав Ховалыг.

Ранее президент России Владимир Путин согласился запустить в России еще один вид ипотеки под два процента — ее должны выдавать молодым семьям в Арктике. Согласно перечню поручений по итогам прошедшего в июле совещания, на арктическую зону должны распространиться условия существующей программы дальневосточной ипотеки. Мера поддержки должна будет действовать с 1 ноября 2023-го до 1 января 2030 года.