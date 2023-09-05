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В стране и мире

Работодатели назвали сферы с самой высокой конкуренцией за кандидатов

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Большинство российских компаний (74 процента) назвали конкуренцию за кандидатов в IT-секторе самой высокой на рынке труда в 2023 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования системы автоматизации рекрутмента «Хантфлоу» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Высокую конкуренцию работодатели также отмечают в сфере продаж (35 процентов), производственном секторе (17 процентов), сфере маркетинга и PR (16 процентов), а также в строительстве и недвижимости (9 процентов). При этом, по мнению 91 процента респондентов, повышенная конкуренция за сотрудников увеличивает срок закрытия вакансии.

Самый длительный средний срок закрытия позиций в 2023 году опрошенные отметили в сельскохозяйственной отрасли и в производстве — 108 дней (3,6 месяца). Более двух месяцев кандидатов подыскивают в сфере телекоммуникаций (83 дня), маркетинга и PR (79 дней), в IT (78 дней), в сфере финансов и страхования (77 дней), медицины и фармацевтики (74 дня), в ретейле (70 дней), в отрасли электронной коммерции (67 дней) и в строительстве и недвижимости (63 дня).

Специалисты по подбору персонала отметили, что по сравнению с прошлым годом средний срок закрытия вакансий увеличился в 2-4 раза. При этом по некоторым позициям поиск может продолжаться до 4-6 месяцев. Так, для подбора специалиста на позицию главного бухгалтера в среднем отдел персонала отсматривает до 150 кандидатов, руководителя отдела продаж и директора по маркетингу — до 100 претендентов.

Помимо высокой конкуренции за срок закрытия позиций влияет тот факт, что на рынке труда мало кандидатов с большим опытом — так считают 51 процент опрошенных. Еще 16 процентов указали на сложности с указанием четких требований к позиции со стороны заказчика в компании.

Опрос был проведен в августе 2023 года. В исследовании приняли участие более тысячи руководителей отделов подбора персонала, рекрутеров и HR-специалистов российских компаний.

Ранее исследование «Авито Работы» показало, что в Росси резко вырос дефицит рабочих рук — за лето 2023 года число вакансий выросло сразу на 156 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а зарплаты увеличились на 36 процентов. Самыми быстрыми темпами нехватка сотрудников усиливалась в сфере «Управление персоналом» — вакансий стало в 3,4 раза больше, а также в категориях «IT, интернет и телеком» (рост в 3,2 раза) и «Административная работа» (в 3,1 раза).

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Источник — lenta.ru
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