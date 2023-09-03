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В стране и мире

Россияне назвали нежелательные профессии для детей

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Россияне предпочитают для своих детей технические, а не творческие специальности. Нежелательные профессии по итогам всероссийского опроса ко Дню знаний назвали аналитики «АльфаСтрахования», их цитирует «Газета.Ru».

Юольше всего родители не хотят, чтобы их дети стали блогерами (33 процента), пиарщиками (14 процентов) или актерами (27 процентов). При этом специальности, которые связаны с IT-технологиями, считает востребованными каждый второй (54 процента) респондент. Так, большинство опрошенных выступили за то, чтобы ребенок выбрал специальность программиста, разработчика или аналитика. Порядка 17 процентов заявили, что ребенку лучше освоить профессию инженера, техника или электрика.

Почти треть родителей (29 процентов) проводили тестирование, чтобы понять, к какой профессии есть склонности у ребенка. Также каждый пятый опрошенный (22 процента) полагают, что нет смысла тратить деньги на репетиторов и дополнительное образование до окончания средней школы: они ждут от детей и четкого самоопределения.

В августе 2023 года средний уровень зарплат, предлагаемых россиянам, вырос на 40 процентов, до 59 507 рублей. Больше всего выросли зарплаты в следующих группах профессий: искусство и развлечения - в 1,5 раза, банковская сфера - в 1,4 раза, курьерская доставка - в 1,4 раза.

Министерство просвещения России обновило перечень специальностей и должностей, которым могут обучить в заведениях среднего профессионального образования или учебных центрах, в том числе на предприятиях. В него вошли 5110 наименований, их которых 250 - новые профессии, востребованные на рынке труда, например оператор дронов, автомехатроник, флорист и фитнес-инструктор. При этом из перечня исчезли такие профессии, как кучер, дворник, носильщик, варщик тряпья и мойщик посуды.

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Источник — lenta.ru
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