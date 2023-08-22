Сетевое издание|18+|Вторник|22 авг 2023|17:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Раскрыто содержимое уколовшего девочку в московском каршеринге шприца

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Экспертиза установила содержимое шприца, которым укололась девочка в каршеринговой машине в Москве. Об этом сообщает «МК».

Исследование выяснило, что неизвестное вещество — это мефедрон. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность предыдущего пользователя каршеринга.

21 августа сообщалось, что в автомобиле службы каршеринга в Москве десятилетняя девочка укололась шприцем с неизвестной жидкостью. Она была с родителями, взявшими машину Belkacar в аренду.

По прибытии на место ребенок, выходя из машины, почувствовал укол в ноге. Оказалось, что из заднего сиденья торчала игла со шприцем, в котором была жидкость светло-бежевого цвета.

Родители срочно отвезли дочь в больницу, сделали анализы и сообщили о происшествии в полицию.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте