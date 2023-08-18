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В РПЦ начали проверку из-за освящения памятника Сталину

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Великолукская епархия начала служебную проверку в связи с освящением памятника Иосифу Сталину. Об этом заявили в пресс-службе епархии.

Отмечается, что открытие монумента состоялось 15 августа на территории завода «Микрон». Во время церемонии один из священников епархии провел освящение памятника.

«Участие в данном мероприятии, без благословения и согласования с епархиальным управлением, приняли священнослужители Великолукской епархии. На данный момент проводится служебная проверка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что действия священнослужителей не отражают позицию Русской православной церкви (РПЦ) и при этом являются их личными взглядами и убеждениями.

Ранее священники РПЦ освятили Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). В чине освящения приняли участие протоиерей Александр Абрамов и игумен Варлаам — клирик Архангельской епархии РПЦ. Представители ЗАЭС не уточнили, какие именно объекты на станции были освящены.

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Источник — lenta.ru
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