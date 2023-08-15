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В стране и мире

Банк России поднял ключевую ставку до 12 процентов

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По итогам внеочередного заседания во вторник, 15 августа, совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку на 3,5 процентных пункта, до 12 процентов. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

На предыдущем заседании 21 июля ЦБ пошел на первое с сентября прошлого года изменение ставки, повысив еще на один процентный пункт, до 8,5 процента. Тогда регулятор не исключил необходимости дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в ходе дальнейших заседаний.

Менее чем за месяц российская валюта ослабела еще более чем на 10 процентов. В ЦБ указывали, что основной причиной является ослабление экспортных доходов, а также восстановление импорта.

Однако в понедельник, 11 августа, помощник президента России Максим Орешкин заявил, что причиной низкого курса рубля является слишком низкая ставка, а крепкая национальная валюта помогает российской экономике.

После объявления о внеочередном заседании рубль стал резко укрепляться. За вечер понедельника и утро вторника российская валюта выросла более чем на пять процентов.

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Источник — lenta.ru
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