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В стране и мире

В Госдуме объяснили обвал курса рубля

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Курс рубля к доллару продолжает снижаться на фоне восстановления объема импорта до показателей 2021 года. Об этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в интервью порталу «Подъем».

Из-за роста поставок из-за рубежа спрос на валюту в России вырос почти вдвое, объяснил он. Одновременно с этим сократился экспорт нефти, что повлияло на доходы бюджета, добавил Аксаков.

Еще одной причиной обвала национальной валюты, по словам руководителя думского комитета, стал сезон отпусков. Он отметил, что россияне продолжают ездить в Азиатские страны, Европу и США, несмотря на все ограничения на выезд за границу. Аксаков спрогнозировал, что после роста в летний период спрос на валюту начнет сокращаться после окончания каникул, и курсы могут снижаться.

Депутат заявил, что Россия находится в новой реальности, где доллара по 90 и по 70 рублей уже не будет. При этом он считает, что национальная валюта может укрепиться. По мнению Аксакова, сейчас Центробанк не использует механизм обязательной продажи экспортерами заработанной валюты, однако в случае возникновения новых угроз может обратиться к такому инструменту.

Глава комитета по финрынку предположил также, что слабый рубль может быть выгоден отечественным производителям в условиях роста импорта из Китая и Южноазиатских регионов. При высоких курсах иностранных валют российская продукция более конкурентна на внутреннем рынке, поэтому ослаблению рубля, возможно, не препятствуют, чтобы помочь собственному производству, объяснил он.

В ходе торгов на Московской бирже 7 августа доллар обновил рекорд почти за полтора года, достигнув отметки в 97 рублей. По состоянию на 14:28 он скорректировался до 96,38 рубля. Курс евро поднимался до 106,6 рубля, что так же стало максимумом с марта прошлого года.

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Источник — lenta.ru
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