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В стране и мире

Вторичное жилье подорожало в России

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Средние цены на вторичное жилье в России с начала года выросли на 12 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

Среди основных причин повышения стоимости эксперты выделяют ограничение околонулевых ставок по ипотеке, которые устанавливали девелоперы. Также на ситуацию оказало влияние подорожание ремонта - покупатели переориентировались с новостроек на готовое жилье.

По прогнозам экспертов, до конца 2023 года цена на квадратный метр вторички может повыситься еще на 3–5 процентов.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский считает, что к росту цен на вторичное жилье привело подорожание новостроек - в 2022 году стоимость таких квартир увеличилась на 22,6 процента, в 2021-м - на 33,6 процента.

Ранее сообщалось, что за последний год ремонт квартир в России подорожал на 10-15 процентов на фоне роста цен на стройматериалы. В будущем стоимость переделки жилья продолжит увеличиваться. Наиболее ощутимо выросли цены на цемент - в части регионов рост составил 30-40 процентов с начала 2023 года. Самые популярные виды грунтовок подорожали на 20-25 процентов, ламината — на 25 процентов, обоев - на 15 процентов.

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Источник — lenta.ru
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