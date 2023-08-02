Врач предупредил об угрожающих жизни укусах насекомых

02.08.2023 | 14:21

Некоторые укусы жалящих насекомых могут быть особенно опасны для человека, предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Об угрожающих жизни укусах он рассказал в беседе с News.ru.

По его словам, опасным для жизни может быть укус насекомого в область груди, шеи или лица.

«Были ситуации, когда люди осуществляли прогулки на велосипеде и осы залетали в рот и жалили прямо в горло», - рассказал Шеляков.

Он уточнил, что к увеличению числа пчел, шмелей и ос ведет жаркая погода. Летом Шеляков порекомендовал пользоваться средствами защиты от насекомых. Особенно, подчеркнул он, защита важна для тех, кто подвержен аллергии.

Ранее сообщалось, что у 30-летней американки после укуса клеща появилась аллергия, из-за которой она задыхается, если съест мясо или молочные продукты. Укус спровоцировал в организме Кейт синдром альфа-гал.