В Госдуме оценили необходимость двухлетней службы в армии

21.07.2023 | 12:29

Необходимости в двухлетней службе в армии нет. Об этом, высказываясь о продолжительности службы, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его цитирует ТАСС.

«Не надо два года служить, в этом нет никакой необходимости. У нас сегодня современный молодой человек в состоянии освоить все воинские специальности максимум за полгода», — сказал парламентарий.

По словам Картаполова, боевая подготовка в войсках спланирована так, что она имеет полугодовой цикл — так, в течение шести месяцев срочник должен получить специальность и в оставшиеся полгода усовершенствовать навыки ее применения.

21 июля комитет Госдумы поддержал ко второму чтению поправку о повышении призывного возраста до 30 лет, но отклонил повышение нижнего порога с 18 до 21 года. Как сообщил Картаполов, новые нормы призывного возраста не коснутся осеннего призыва 2023 года и заработают весной 2024 года.

С 2008 года в России срок службы в армии для мужчин был сокращен до одного года. До этого в современной истории страны, согласно закону «О воинской обязанности и военной службы», с 1993 года в Военно-Морском Флоте служили два года, во всех остальных войсках — полтора года. В 1996 году срок службы по призыву во всех войсках увеличили до двух лет, исключение составили люди с высшим образованием — им было положено служить год.