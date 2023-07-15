Россиян предупредили о рисках приглашения гостей в съемное жилье

15.07.2023 | 13:43

Квартиранты имеют право приглашать в съемное жилье гостей или селить родственников, но перед этим нужно перечитать договор аренды. О возможных рисках россиян предупредил юрист Михаил Титов, пишет «Подмосковье сегодня».

«Некоторые договоры аренды или правила жилого помещения могут содержать конкретные положения об ограничении количества гостей или продолжительности их пребывания. В этом случае квартиранту лучше предварительно уточнить эти пункты», - пояснил эксперт.

Однако в большинстве случаев, по словам Титова, этот вопрос законом не регламентируется.

Арендатор также может самостоятельно решать, хочет ли он подселить кого-либо в свою арендованную квартиру в качестве сожителя. Необходимо сообщить арендодателю о своем намерении подселить сожителя или пригласить гостей. Обычно эти пункты оговариваются до заключения договора, так как юридически они не прописаны.

Ранее владельцы квартир описали арендаторов мечты. Профессия арендатора оказалась не важна для 33,6 процента опрошенных. При этом 21 процент владельцев мечтает, чтобы жильцы были врачами или другими медицинскими работниками. За специалистов из IT-сферы выступили 16 процентов собственников. 7,9 процента назвали предпочтительной для арендаторов профессию юриста.