В России ввели штраф за плевки

02.07.2023 | 09:13

Ярославская область стала первым регионом России, где ввели штраф за плевки в общественном месте. Об этом сообщил губернатор российского регина Михаил Евраев, чьи слова приводит РИА Новости.

28 июня Евраев встретился с российским кинорежиссером Никитой Михалковым. В разговоре с ним губернатор обсудил культурную жизнь региона и рассказал ему, что областное правительство поддерживает культуру различными способами.

«Вот мы приняли новый Кодекс об административных правонарушениях. И Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки… Мы - первые в стране», - сказал глава региона.

Он добавил, что в мире только Сингапур и Казахстан имеют подобную административную ответственность. Михалков в свою очередь согласился с Евраевым и отметил, что таким образом и формируется культура.

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