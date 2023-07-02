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В стране и мире

В России ввели штраф за плевки

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Ярославская область стала первым регионом России, где ввели штраф за плевки в общественном месте. Об этом сообщил губернатор российского регина Михаил Евраев, чьи слова приводит РИА Новости.

28 июня Евраев встретился с российским кинорежиссером Никитой Михалковым. В разговоре с ним губернатор обсудил культурную жизнь региона и рассказал ему, что областное правительство поддерживает культуру различными способами.

«Вот мы приняли новый Кодекс об административных правонарушениях. И Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки… Мы - первые в стране», - сказал глава региона.

Он добавил, что в мире только Сингапур и Казахстан имеют подобную административную ответственность. Михалков в свою очередь согласился с Евраевым и отметил, что таким образом и формируется культура.

Ранее в Госдуме предложили наказывать за пальмовое масло в продуктах. По мнению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, производитель еды может улучшать финансовые показатели за счет использования более дешевых ингредиентов, однако они вредны для здоровья.

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Источник — lenta.ru
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