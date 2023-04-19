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В стране и мире

Девять россиян воспользовались доставкой роллов и заболели сальмонеллезом

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В Челябинске девять человек заболели сальмонеллезом после того, как воспользовались услугой по доставке роллов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по региону сообщает Ura.ru.

«На основании девяти случаев сальмонеллезного энтерита среди населения и санитарно-эпидемиологического расследования проведен внеплановый инспекционный визит», — говорится в сообщении службы. Информации о состоянии пострадавших на данный момент нет.

В ходе инспекции управление Роспотребнадзора выявило санитарные и технические нарушения, приводящие к распространению инфекций.

Затем Курчатовский районный суд постановил прекратить деятельность на 60 суток по статье 6.6 КоАП России («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»).

Ранее в Набережных Челнах зафиксировали массовое заболевание сальмонеллезом, девять местных жителей госпитализированы. По предварительным данным, все они посетили одно из местных заведений общепита.

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Источник — lenta.ru
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