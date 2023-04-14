Кремль прокомментировал внезапную проверку Тихоокеанского флота

14.04.2023 | 13:39

Внезапная проверка Тихоокеанского флота (ТОФ) не связана с планами расширения НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом в пятницу, 14 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит «Интерфакс».

«Продолжается практика внезапных проверок. Обычная практика, за последние годы она постоянно проводилась, она продолжается. Это поддержание необходимого уровня боеготовности наших вооруженных сил», — прокомментировал представитель Кремля.

На вопрос журналистов, связано ли это с заявлениями о расширении Североатлантического альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Песков ответил отрицательно. Он добавил, что это обычная рутинная подготовка армии.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о начале внезапной проверки ТОФ России 14 апреля. Ее основной целью министр назвал наращивание возможностей флота по отражению агрессии вероятного противника. В рамках учений будут произведены пуски ракет, а также задействована авиация.