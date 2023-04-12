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В стране и мире

Садовод предостерегла от соседства томатов с некоторыми овощами

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Некоторые овощи могут мешать нормальному росту томатов, если их посадить по соседству с ними, предостерегла садовод Юлия Омельченко. О том, какие овощи конкурируют с томатами за питательные вещества, она рассказала в беседе с Daily Express.

По словам Омельченко, вредит томатам соседство с капустой: они будут забирать у нее питательные вещества, а та, наоборот, выделять в почву вещества, препятствующие росту томатов. Огурцы и кабачки тоже лучше сажать на расстоянии. «Их пышная листва создает тень, а это означает, что почва вокруг них будет сохнуть дольше, чем вокруг помидоров. Это увеличивает риск поражения мучнистой росой обеих культур», - предупредила садовод.

Кроме того, добавила она, не стоит сажать томаты рядом с картофелем и баклажанами. Их поражают одни и те же болезни и вредители, поэтому соседство может ускорить распространение болезней.

Омельченко отметила, что томаты нужно высадить подальше от кукурузы, поскольку личинки кукурузного ушного червя, который ее поражает, поедают все части томатов - от листьев до плодов.

Ранее эксперты магазина по продаже садового инвентаря подсказали садоводам способы прогнать крыс, не используя мышеловки и яд. Прежде всего, предупредили они, нужно лишить крыс доступных источников еды: убрать мусорные баки от заборов и стен, с которых животное может прыгнуть внутрь, и плотно закрыть их.

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Источник — lenta.ru
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