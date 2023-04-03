Сетевое издание|18+|Понедельник|3 апр 2023|11:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Назван способ поднять настроение в первые дни рабочей недели

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Чтобы снизить уровень стресса и улучшить настроение в первые дни рабочей недели, нужно соблюдать режим сна и бодрствования. Такой совет нейробиолог Кристина Решке и психолог Иоланта Берк дали в статье, опубликованной в издании The Conversation.

Специалисты утверждают, что пробуждение в понедельник утром ошибочно воспринимается организмом, как ситуация повышенного стресса. В результате в кровь поступает дополнительная порция кортизола — гормона, который отвечает за метаболизм, настроение и реакцию на стресс. «Неудивительно, что уровень кортизола в образцах слюны людей, работающих полный рабочий день, как правило, выше по понедельникам и вторникам, а по воскресеньям — самый низкий», — объяснили Решке и Берк.

По мнению экспертов, есть только один способ полюбить понедельники. Для этого нужно обмануть свое тело и заставить его думать, что будние дни ничем не хуже выходных. Этому способствуют соблюдение режима и ежедневные ритуалы, например, зарядка и чашка чая в одно и то же время. Справиться со стрессом и поднять настроение по понедельникам помогут утренняя прогулка и практики релаксации.

Решке и Берк рекомендуют перестать отсыпаться по выходным, ложиться пораньше и не использовать гаджеты перед сном. Все эти привычки усиливают стресс по утрам.

Они добавили, что даже без дополнительного стресса уровень кортизола по утрам обычно выше, так как этот гормон выбрасывается в кровь примерно за час до пробуждения. Решке и Берк посоветовали в течение 60 минут после подъема отказаться от гаджетов, просмотра новостей и неприятных переживаний.

Ранее специалисты в сфере управления человеческими ресурсами назвали ежедневные поездки на работу полезными. По их мнению, дорога помогает сотрудникам снизить стресс и переключаться между профессиональными и домашними обязанностями.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте