Сетевое издание|18+|Вторник|28 фев 2023|16:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В РПЦ открестились от пельменей «с мясом архимандрита»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Русской православной церкви (РПЦ) открестились от пельменей «с мясом архимандрита». Связь церкви с мясными изделиями в беседе с изданием «Подъем» опроверг настоятель Храма Великомученика и Целителя Пантелеймона иерей Александр Кривотулов.

Ранее в Сети появились снимки продукции, которая якобы реализуется под брендом этого храма. На упаковке написано «пельмени с мясом архимандрита». Снимок аналогичных пельменей, но из Екатеринбурга, циркулировал в интернете двумя годами ранее. Тогда выяснилось, что упаковка подверглась фотомонтажу, благодаря которому из надписи убрали слово «от».

По словам священника, публикация этой упаковки может быть либо шуткой, либо сознательной дезинформацией. «Это какая-то шутка или деза. На заборах тоже много чего пишут. Пельмени с мясом архимандрита - это бред какой-то! Это какой-то жидомасонский юмор», - заявил священнослужитель.

Ранее специальная комиссия РПЦ задумалась о правилах отчитки - изгнания бесов из верующих и подготовила проект документа, который регулировал бы этот обряд.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте