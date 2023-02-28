В РПЦ открестились от пельменей «с мясом архимандрита»

28.02.2023 | 15:35

В Русской православной церкви (РПЦ) открестились от пельменей «с мясом архимандрита». Связь церкви с мясными изделиями в беседе с изданием «Подъем» опроверг настоятель Храма Великомученика и Целителя Пантелеймона иерей Александр Кривотулов.

Ранее в Сети появились снимки продукции, которая якобы реализуется под брендом этого храма. На упаковке написано «пельмени с мясом архимандрита». Снимок аналогичных пельменей, но из Екатеринбурга, циркулировал в интернете двумя годами ранее. Тогда выяснилось, что упаковка подверглась фотомонтажу, благодаря которому из надписи убрали слово «от».

По словам священника, публикация этой упаковки может быть либо шуткой, либо сознательной дезинформацией. «Это какая-то шутка или деза. На заборах тоже много чего пишут. Пельмени с мясом архимандрита - это бред какой-то! Это какой-то жидомасонский юмор», - заявил священнослужитель.

Ранее специальная комиссия РПЦ задумалась о правилах отчитки - изгнания бесов из верующих и подготовила проект документа, который регулировал бы этот обряд.