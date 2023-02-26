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Российский правозащитник попросил проверить освобождение скопинского маньяка

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Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников попросил провести проверку по поводу информации об освобождении Виктора Мохова, более известного как скопинский маньяк. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующим обращением российский правозащитник обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову. «Прошу провести проверку информации об освобождении Виктора Мохова, в случае ее подтверждения принять меры по обжалованию постановления об изменении меры пресечения, не связанной с лишением свободы, и выйти в суд с просьбой о ее изменении на заключение В. Мохова в СИЗО, а также принять иные меры для направления Мохова в места лишения свободы с целью предотвращения совершения им иных возможных преступлений», - говорится в тексте обращения.

25 февраля Мохов, ранее арестованный по делу об укрывательстве убийства, был освобожден из-под стражи по решению суда. Информацию об этом подтвердило региональное следственное управление СК РФ.

2 августа 2022 года в дом к Мохову зашли пятеро знакомых. Мужчины распивали спиртное, затем в какой-то момент между гостями и хозяином произошел конфликт. Мохов обвинил своего знакомого, 43-летнего Сергея Щукина, в краже гуся. Словесный конфликт перерос в потасовку. По версии следствия, приятель скопинского маньяка Евгений Полищук убил Щукина ударом в шею. Мохов помог товарищу скрыть тело во дворе заброшенного дома, где его и нашли через несколько дней.

Полиция задержала Полищука. На допросе он дал признательные показания. В отношении Мохова возбудили дело по части 2 статьи 316 («Укрывательство преступлений») УК РФ. Он признал свою вину.

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Источник — lenta.ru
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