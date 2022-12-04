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В стране и мире

В России стало слишком много официантов

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На российском ресторанном рынке после ухода некоторых западных компаний зафиксирован профицит сотрудников - официантов стало слишком много. За десять месяцев число соискателей работы в этом сегменте взлетело на 47 процентов по сравнению с прошлым годом, достигнув рекордных 269 тысяч человек, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование HeadHunter и сети кофеен Coffee Like.

Спроса на такое количество специалистов нет. Число размещенных компаниями общепита вакансий увеличилось в годовом выражении только на четыре процента - до 166,6 тысячи. Из-за снижения в кризис трафика посетителей нет смысла набирать дополнительный персонал, поясняют эксперты. Кроме того, многие зарубежные сети решили окончательно уйти из страны. В июне на рынок вышли 39 тысяч новых соискателей.

Ранее FinExpertiza назвала самых высокооплачиваемых специалистов России. Самые высокие средние зарплаты в России оказались у нефтяников и газовиков. До вычета подоходного налога они достигают 175 тысяч рублей в месяц.

На втором и третьем месте рейтинга - менеджеры и консультанты по вопросам управления (155 тысяч рублей) и сотрудники авиаотрасли (154 тысячи). Доходы работников общепита - 32,5 тысячи рублей.

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Источник — lenta.ru
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