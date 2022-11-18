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Россияне оказались не готовы экономить на алкоголе

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Алкоголь оказался на последнем месте среди топ-10 товаров и услуг, на которых потребители экономили в июле-сентябре этого года, пишет РБК со ссылкой на данные NielsenIQ.

В основном россияне оказались готовы экономить на покупке одежды, в третьем квартале направить меньше денег на это решил 71 процент опрошенных. Еще 66 процентов стали экономить на развлечениях вне дома, 65 процентов — на питании в общепите, и только 36 процентов — на алкоголе.

В третьем квартале прошлого года доля тех, кто снижал траты на покупку одежды, была 66 процентов, на развлечениях экономили 63 процента, а на питании вне дома — 56 процентов. В целом эксперты отметили, что до 30 процентов россиян продолжат экономить на многих статьях расходов.

Алкоголь и продукты оказались единственными категориями товаров повседневного спроса, которые показали увеличение продаж в натуральных объемах в первом полугодии, сообщили в NielsenIQ. При этом динамика роста продаж спиртных напитков в штуках даже опережала продовольствие (плюс 4,2 процента против 1,2 процента соответственно). «Алкоголь воспринимается как антидепрессант, поэтому его потребление увеличивается», — заявил глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

В 2022 году в России взлетел спрос на слабый алкоголь. Розничные продажи в январе-октябре увеличились более чем в полтора раза (плюс 57 процентов), до 12,2 миллиона декалитров.

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Источник — lenta.ru
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