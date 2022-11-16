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Части россиян снижают возраст выхода на пенсию сразу на 5 лет

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В Государственную думу РФ готовятся внести поправки о назначении досрочной пенсии одной из категория россиян.

По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, изменения планируется внести в статью 32 Федерального закона «О страховых пенсиях».

«Наши ветераны давно этого ждали. В последнее время в Комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов поступает всё больше обращений по этому поводу. Отвечаем актуальной инициативой! Сегодня вносим законопроект, направленный на поддержку ветеранов боевых действий», - написал Нилов в своем Telegram-канале.

Законопроект закрепит для ветеранов боевых действий право на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста выходить на пенсию: в 55 лет (вместо нынешних 60) для женщин и в 60 (вместо 65) для мужчин.

Нилов отметил, что дополнительно планируется сократить требования к стажу с 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин до 15 лет для всех граждан.

В число соавторов законопроекта вошли первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, член комитета палаты по международным делам Елена Афанасьева, а также депутат Леонид Слуцкий и председатель комитета палаты по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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