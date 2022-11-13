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Врач рассказала о допустимой норме простудных заболеваний

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В осенне-зимний период люди чаще сталкиваются с простудными заболеваниями. О допустимой норме простуд за сезон рассказала терапевт, семейный врач Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.

По словам Романенко, в лучшем случае люди не должны заражаться даже при контакте с человеком, который болеет. Простудное заболевание допустимо перенести не более двух раз за весь холодный сезон, включая осенне-зимний и зимне-весенний периоды. «Если чаще - это повод задуматься», - подчеркнула специалист.

Также любая простуда должна проходить за семь дней. Если у больного на третий-пятый день повышается температура, появляются новые симптомы и ему назначают антибиотики - это не норма, отметила Романенко.

Врач добавила, что более частым простудам могут способствовать переохлаждение, внутренние очаги инфекции, недостаток витаминов, плохое питание и лишний вес, сахарный диабет, больные зубы, неправильная работа кишечника.

Ранее врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Зайцева заявила, что во время простуды не следует увлекаться компрессами и горячими чаями. Лучше пить теплую жидкость, так как горячее провоцирует размножение бактерий и отек. Следует исключить из рациона кислые продукты, в том числе и любимый многими лимон, так как они раздражают воспаленные ткани.

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Источник — lenta.ru
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