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Закон подписан: представители 189 профессий смогут получать оклад не работая

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Президент России Владимир Путин 4 ноября подписал законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». Документ, который ранее был принят Государственной думой РФ и одобрен Советом Федерации, опубликован на сайте Кремля.

Внесенные поправки позволят работникам некоторых профессий получать установленную тарифную ставку или должностной оклад даже при отсутствии трудовой деятельности.

Законопроектом внесены изменения в регулирование труда творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц.

Отмечается, что если творческие работники в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в течение какого-либо времени не участвуют в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений или не выступают, то указанное время не является временем простоя и оплачивается в соответствии с частями третьей и четвертой настоящей статьи.

«Время, в течение которого творческие работники по инициативе работодателя либо по причинам, не зависящим от воли сторон, не участвуют в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений или не выступают, оплачивается в размере и порядке, которые устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором, но не менее тарифной ставки, оклада (должностного оклада) творческого работника с доплатами и надбавками компенсационного характера, доплатами и надбавками стимулирующего характера, не связанными с участием в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений или выступлением, рассчитанными пропорционально указанному времени, и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, рассчитанного пропорционально указанному времени», - сказано в документе.

Если творческие работники не участвуют в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений или не выступают по своей инициативе, то это время оплачивается в размере и порядке, которые устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором.

В перечень профессий и должностей творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц входит 189 позиций.

Внесенные поправки в Федеральный закон вступают в силу с 1 марта 2023 года.

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