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В Госдуме предложили запретить выступления признанных иноагентами артистов

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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре, член фракции «Единая Россия» Денис Майданов предложил запретить выступления артистов, признанных иностранными агентами, на концертных площадках, а также в эфире радиостанций. Об этом он заявил на ежегодном форуме Общественной палаты «Сообщество», передает News.ru.

Политический деятель отметил, что музыкантам, критикующим Россию, необходимо запретить выступать на законодательном уровне.

«Я считаю, что человек, признанный иноагентом, должен быть полностью отключен от российского информационного поля. Должно быть удаление со всех платформ его контента, запрет на посещение радиостанций, телеканалов, даже упоминание в СМИ», — сообщил депутат.

Ранее стало известно, что Министерство культуры России опровергло разработку законопроекта о лишении званий артистов, уехавших за границу или осудивших специальную военную операцию на Украине.

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Источник — lenta.ru
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