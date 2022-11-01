С 1 января планируется увеличение доплаты к пенсии в два раза

01.11.2022 | 15:26

В Государственную думу РФ внесен законопроект, направленный на улучшение пенсионного обеспечения родителей, воспитавших детей. Соответствующая информация появилась в системе обеспечения законодательной деятельности нижней платы парламента.

По мнению инициаторов проекта, принятие поправок в Федеральный закон «О страховых пенсиях» позволит стимулировать рождаемость в стране и улучшить демографическую ситуацию.

«Воспитание детей - наверное, самая сложная работа. Уход за ребёнком должен не просто засчитываться в страховой стаж, но и приносить повышенные пенсионные баллы. Это положительно скажется и на рождаемости, и на достатке семей», - написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Ярослав Нилов.

В настоящий момент в страховой стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им полутора лет, но максимальный период ограничен сроком 6 лет.

«За данные периоды также начисляются пенсионные коэффициенты (баллы), в которых с 2015 года формируются пенсионные права. При этом учитываются периоды ухода не более чем за четырьмя детьми», - указано в пояснительной записке к документу.

Коэффициент за полный календарный год засчитываемого в страховой стаж периода ухода за ребенком составляет: 1,8 - в отношении периода ухода за первым ребенком, 3,6 - за вторым, 5,4 - за третьим или четвертым ребенком.

При расчете страховой пенсии суммируются все годовые пенсионные коэффициенты, в том числе и коэффициенты за нестраховые периоды. За год человек может заработать максимум 10 баллов.

«С учетом стоимости пенсионного коэффициента, с 1 января 2022 года равного 107 рублей 36 копеек, в 2022 году за первого ребенка за полтора года ухода можно получить 2,7 баллов или 289,87 рублей, за второго ребенка за полтора года ухода - 5,4 балла или 579,74 рублей за третьего и последующих - за три года 16,2 балла или 1 739,23 рублей. Таким образом, за четырех и более детей можно получить 24,3 балла и максимальную доплату к пенсии в размере 2 608,84 рублей в месяц», - указывают законодатели.

Инициаторы поправок отметили, что многие родители считают, что данный уровень доплаты к пенсии за рождение и воспитание детей является крайне низким и не способствует повышению рождаемости в нашей стране. Они предлагают в два раза увеличить коэффициенты за полный календарный год засчитываемого в страховой стаж периода ухода за ребенком.

«То есть 3,6 - в отношении периода ухода за первым ребенком, 7,2 - за вторым, 10,8 - за третьим или четвертым ребенком. В случае принятия законопроекта за рождение и воспитание четырех и более детей можно получить 48,6 балла, что в 2022 году составляет 5 217,7 рублей», - сказано в пояснительной записке.

Если документ будет принят депутатами Госдумы, то он вступит в силу с 1 января 2023 года.