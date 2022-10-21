В СПЧ указали на безнаказанность допустивших массовые ошибки военкомов

21.10.2022 | 18:05

В России по-прежнему не наказан ни один из глав военкоматов, допустивших массовые ошибки при проведении мобилизации, заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Кирилл Кабанов. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам Кабанова, самое серьезное наказание, которое ждет военкома, проводившего мобилизацию с нарушениями, - увольнение.

«У нас не наказан ни один военный начальник, который многократно повторял эти ошибки, призывал людей, которых не должен был призывать. Ответственности нет. (...) Если люди попадут на фронт, а по тем причинам, что их отправили, они могут просто погибнуть, они отвечать за это не будут. Такого закона нет», - указал правозащитник.

При этом Кабанов отметил, что в действиях военных чиновников есть не только нарушение указа президента о проведении мобилизации, но также и признаки воровства и коррупции.

«Они мобилизационной подготовкой не занимались, ничем не занимались, получали деньги и куда-то их тратили. Не занимались вещевым обеспечением для подготовки госрезерва на случай мобилизации. Я думаю, это не только головотяпство - плюс ко всему воровство», - заявил Кабанов.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в стране почти 10 тысяч мобилизованных вернули домой. Кроме того, о сложившейся ситуации высказался Президент РФ Владимир Путин, который поручил исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации.