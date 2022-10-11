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Стало известно, что будет с россиянами за использование Facebook* и Instagram*

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Во вторник, 11 октября, Росфинмониторинг включил корпорацию Meta (признана в России экстремистской и запрещена) в перечень террористов и экстремистов, сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.

В списке компания указана как Meta Platforms Inc.

В марте Тверской районный суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Также в стране была запрещена деятельность принадлежащих компании социальных сетей Facebook* и Instagram*.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале рассказал россиянам, что поменяется в их жизни в связи с решением Росфинмониторинга о компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Решение Росфинмониторинга о внесении Meta в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей соц сетей Meta, пользователи продуктов Meta закон не нарушают. Правовая ситуация никак не изменилась с момента вынесения решения судом в отношении продуктов Meta», - написал Клишас.

В отношении мессенджера WhatsApp никаких ограничений нет, добавил сенатор.

* - деятельность Meta (социальные сети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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