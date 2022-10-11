Российские ритейлеры предупредили об окончании запасов крепкого алкоголя

11.10.2022 | 16:34

Запас иностранных крепких алкогольных напитков может закончиться к декабрю. Первыми могут пропасть виски Dewars и Jack Daniels, ром Bacardi и ликер Baileys. Об этом предупредили источники «Известий».

«Мы видим серьезное сокращение ассортимента импортного алкоголя: представленность виски на полках снизилась на 50 процентов, шампанского - на 95 процентов, импортного пива - на 40 процентов, остальных категорий - на 35 процентов. Сейчас сети практически распродают складские остатки, и в ближайшие пару месяцев мы можем столкнуться с дефицитом популярной продукции», - оценил запасы председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

По информации издания, в крупных федеральных сетях заканчиваются такие бренды виски, как Aberfeldy, Dewars, Jack Daniels и Grants. Запасы рома Bacardi, ликеров Baileys, Sheridan, европейских брендов коньяка и текилы на исходе. Караваев уточнил, что заменить продукцию ушедших брендов ритейлерам быстро не получится - в России объемы производства недостаточно велики.

16 сентября Минпромторг предложил включить алкоголь в перечень товаров, которые будут завозиться в Россию по параллельному импорту - в список будут включены шампанское (Moet), вермут (Chinsano, Martini) и крепкий алкоголь: водка (Absolut), виски (Henessy, Jameson) и другие алкогольные напитки зарубежных брендов.